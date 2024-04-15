Проезд под мостом в Орзеге закрыли для автомобилей

Дорогу под железнодорожным мостом в Орзеге закрыли для движения машин. Такое решение приняли сегодня власти Деревянского поселения.

Движение ограничили временно из-за дождя и активного таяния снега. Уровень воды в Орзеге повысился. В итоге проезжать под мостом стало опасно, хотя в выходные этот участок еще могли преодолеть автомобили.

Объехать опасный участок можно по дороге ст. Деревянка – ст. Орзега.

С понедельника на территории Деревянского поселения действует режим повышенной готовности.

Отметим, что в Петрозаводске из-за паводка ограничено движение пешеходов по мосту через Лососинку в районе набережной. // фото скриншот