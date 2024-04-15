15 апреля 2024, 17:16
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Массовые проверки пройдут на дорогах в Петрозаводске

ГИБДД выйдет в рейд и будет отлавливать нетрезвых водителей

Массовые проверки ожидают петрозаводчан. Рейд ГИБДД «Контроль трезвости» пройдет 16 апреля. Инспекторы могут остановить любого водителя.

За три месяца 2024 года в столице Карелии произошла одна авария с участием нетрезвого водителя, травмы получил один человек. Госавтоинспекция пресекла 223 факта вождения в нетрезвом состоянии.

Петрозаводчане также смогут сообщить о нетрезвых водителях в дежурную группу по номерам: 71-59-00, 78-44-44. // фото пресс-служба Госавтоинспекции города

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