15 апреля 2024, 17:16
Массовые проверки пройдут на дорогах в Петрозаводске
ГИБДД выйдет в рейд и будет отлавливать нетрезвых водителей
Массовые проверки ожидают петрозаводчан. Рейд ГИБДД «Контроль трезвости» пройдет 16 апреля. Инспекторы могут остановить любого водителя.
За три месяца 2024 года в столице Карелии произошла одна авария с участием нетрезвого водителя, травмы получил один человек. Госавтоинспекция пресекла 223 факта вождения в нетрезвом состоянии.
Петрозаводчане также смогут сообщить о нетрезвых водителях в дежурную группу по номерам: 71-59-00, 78-44-44. // фото пресс-служба Госавтоинспекции города