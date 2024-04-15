15 апреля 2024, 17:53
Мостик закрыли для пешеходов из-за бурной Лососинки
Петрозаводчан призвали не пользоваться мостом в Якорном парке, вместо него предлагают идти по Кипучке
Пешеходный мостик через Лососинку в районе набережной закрыли для прохода. Там установили ограждение, повесили ленточку и надпись о закрытии моста.
Мост в Якорном парке закрыли для пешеходов из-за повышения уровня воды в Лососинке. Жителей Петрозаводска просят не пользоваться переправой ради собственной безопасности.
Перейти реку можно чуть выше по течению – по мостику Кипучка. Дойти до переправы можно через парковку у дома №2 по набережной Гюллинга. // фото с VK-страницы администрации Петрозаводска