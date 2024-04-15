Мостик закрыли для пешеходов из-за бурной Лососинки

Пешеходный мостик через Лососинку в районе набережной закрыли для прохода. Там установили ограждение, повесили ленточку и надпись о закрытии моста.

Мост в Якорном парке закрыли для пешеходов из-за повышения уровня воды в Лососинке. Жителей Петрозаводска просят не пользоваться переправой ради собственной безопасности.

Перейти реку можно чуть выше по течению – по мостику Кипучка. Дойти до переправы можно через парковку у дома №2 по набережной Гюллинга. // фото с VK-страницы администрации Петрозаводска

