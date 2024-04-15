Жители Карелии пожаловались на трудности с записью детей к стоматологу

Жители Карелии столкнулись с трудностями записи детей к стоматологу. О своих мытарствах они написали депутату карельского парламента Эмилии Слабуновой.

Раньше они могли позвонить в регистратуру в 8 утра и взять номерок к специалисту. Но теперь им предлагают участвовать в розыгрыше номерка в телеграм-канале в 10 утра.

«Нужно успеть опередить несколько сотен других участников и ждать смайл зуба в личные сообщения»,

- пишут родители.

Еще один вариант записать ребенка к врачу – очередь на регздраве. Но, по словам родителей, система работает с перебоями, а если номерка не дождаться, то нужно снова вставать в очередь. Родителям предлагают брать номерки на госуслугах.

Что касается личного обращения в клинику, то, как утверждают родители, на город выделяют два номерка на лечение.

«Нам, жителям отдаленных районов, просто физически не приехать в 5 утра, чтоб быть первым или вторым и получить заветный номерок»,

- негодуют родители. Они просят вернуть возможность записывать ребенка к стоматологу по телефону.

Парламентарий обратилась к министру здравоохранения Карелии Михаилу Охлопкову с просьбой обеспечить простые и понятные правила записи и доступность стоматологической помощи для детей Петрозаводска и районов республики. // фото freepik.com