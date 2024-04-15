Клещи не спешат просыпаться в Карелии

Этой весной клещи в Карелии пока не демонстрируют активности. К 15 апреля случаев обращения людей к медикам в связи с укусами клещей не зарегистрировано. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом постоянный мониторинг ситуации с клещевыми инфекциями в республике введен с 4 марта.

С начала года профилактику против энцефалита прошли 767 жителей Карелии. Среди них 189 детей. // Фото: freepik.com / Erik Karits