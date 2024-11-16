Жесткое ДТП случилось сегодня на трассе «Кола» в Прионежском районе

В субботу, 16 ноября около 15 часов произошла авария на 452 километре трассы «Кола» в Прионежском районе Карелии. Как сообщили в МЧС региона, столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате ДТП пострадал один человек.

Водителя легкового автомобиля достали из салона и передали врачам. На месте ДТП работало много специалистов, только оn МЧС привлекались 9 человек и 3 единицы техники. Спасатели отключили аккумуляторную батарею, деблокировали пострадавшего из автомобиля и смыли разлитое топливо.

ДТП произошло недалеко от Лучевого. // Видео: паблик "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".