Женщину в крови нашли во дворе в Петрозаводске

Вечером в понедельник сотрудники Росгвардии во время патрулирования получили сигнал о происшествии в одном из дворов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прибыв на место вызова, стражи порядка обнаружили женщину в крови, имевшую телесные повреждения. Горожанку передали бригаде скорой помощи.

Очевидцы рассказали, что криминальной составляющей в произошедшем нет. Информация о случившемся была передана полиции. На месте работала следственно-оперативная группа. // Фото: unsplash.com