28 марта 2023, 11:56
Женщину в крови нашли во дворе в Петрозаводске
Сотрудники Росгвардии оказали помощь горожанке в столице Карелии
Вечером в понедельник сотрудники Росгвардии во время патрулирования получили сигнал о происшествии в одном из дворов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прибыв на место вызова, стражи порядка обнаружили женщину в крови, имевшую телесные повреждения. Горожанку передали бригаде скорой помощи.
Очевидцы рассказали, что криминальной составляющей в произошедшем нет. Информация о случившемся была передана полиции. На месте работала следственно-оперативная группа. // Фото: unsplash.com