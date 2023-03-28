Неизвестный под Мурманском расстрелял и похитил многодетную мать

Вооруженный мужчина в городе Кировске Мурманской области выскочил из-за угла, когда 42-летняя женщина шла домой. Он ранил ее из пистолета и похитил, передает Telegram-канал SHOT.

Инцидент случился поздно вечером 27 марта на Олимпийской улице. Многодетная мать по имени Анна возвращалась с работы. Когда неизвестный выстрелил в нее из пневматического пистолета, женщина упала.

Пока она истекала кровью, злодей подогнал микроавтобус, затащил свою жертву в салон и уехал. Очевидцы немедленно вызвали полицию, силовики объявили план «Перехват».

Вскоре похитителя нашли и задержали. Это 44-летний уроженец Мурманска, который ранее уже был судим за незаконное лишение человека свободы.

Однако у него в минивэне уже не было похищенной, остались лишь следы крови. Сейчас Анну усиленно ищут. // фото: SHOT/Telegram