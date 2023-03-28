Полиция предупредила жителей Карелии о новом способе обмана

Полиция Карелии предупредила жителей республики о новом способе обмана, который используют мошенники. Первыми с ним встретились жители Костомукши, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как рассказал один из жителей города горняков, ему позвонил человек, представившийся сотрудником банка, и сообщил о том, что на его имя оформлен кредит. Чтобы избавиться от финансового обременения, требовалось взять в банке такую же сумму и отправить деньги на безопасный счет.

Когда мужчина подошел к банкомату, собеседник попросил его сфотографировать QR-код с экрана устройства. Таким образом мошенник получил доступ к удаленному управлению банкоматом, и у костомукшанина сложилось впечатление, что так может работать только сотрудник банка. Он перевел деньги без раздумий.

Полиция просит жителей Карелии быть бдительными. // Фото «Петрозаводск говорит»