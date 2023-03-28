Женщину и мужчину в Петрозаводске поймали на мелких кражах

Сотрудники гипермаркета в Петрозаводске 26 марта нажали тревожную кнопку. Женщина пыталась украсть товар, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Охранник поймал посетительницу, когда она хотела пронести гигиенические средства мимо кассы.

В сетевом магазине на Октябрьском проспекте 31-летний мужчина не оплатил товар и пронес его через расчетно-кассовый узел.

Общий ущерб превысил тысячу рублей. Патрули Росгвардии задержали нарушителей и доставили в полицию. // фото: Росгвардия