28 марта 2023, 10:28
Женщину и мужчину в Петрозаводске поймали на мелких кражах
Жители карельской столицы попались при попытке вынести товары и магазинов
Сотрудники гипермаркета в Петрозаводске 26 марта нажали тревожную кнопку. Женщина пыталась украсть товар, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Охранник поймал посетительницу, когда она хотела пронести гигиенические средства мимо кассы.
В сетевом магазине на Октябрьском проспекте 31-летний мужчина не оплатил товар и пронес его через расчетно-кассовый узел.
Общий ущерб превысил тысячу рублей. Патрули Росгвардии задержали нарушителей и доставили в полицию. // фото: Росгвардия