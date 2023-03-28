Девушка пострадала в жестком столкновении автомобилей в Петрозаводске

Утром 27 марта в Петрозаводске произошло ДТП, в котором пострадала девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился в 10:10 на пересечении Финского и Вьюжного проездов. По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля Kia Rio при повороте налево не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем Lada Priora.

В результате аварии травмирована 26-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Проводится проверка. // Фото ГИБДД Карелии