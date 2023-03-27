Пропавшая в Карелии девушка найдена живой

Поиски пропавшей неделю назад сегежанки завершились благополучно.

25-летняя жительница Карелии найдена живой. Об этом 27 марта сообщили поисковики отряда «ЛизаАлерт». Местонахождение девушки не было известно с 20 марта. Где все это время пропадала разыскиваемая, не раскрывается.

Между тем поиски пропавшего в Петрозаводске Альберта Султанаева, 1972 года рождения, все еще продолжаются. Информацию о нем просят сообщать по телефонам полиции: 8 953-533-36-55, 8 953-534-25-72.