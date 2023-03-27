В Карелии суд отправил насильника в колонию на 9 лет

Житель Карелии весной 2022 года вышел на свободу, а летом напал на женщину. Его нашли и осудили.

Преступление произошло в одном из поселков Сегежского района. 30-летний мужчина ночью предложил женщине поднять сумки. Так он оказался в ее квартире и изнасиловал. Злоумышленник пригрозил убить жертву, если она обратится в полицию.

Насильника нашли и задержали. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, сообщили в карельском Следкоме. // фото unsplash.com