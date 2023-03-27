Полиция Петрозаводска ищет Альберта Султанаева

Городская полиция разыскивает Альберта Арифовича Султанаева, 1972 года рождения. Мужчина утратил родственные связи. Его местонахождение неизвестно с января. В полиции добавили, что мужчина не имеет определенного места жительства.

На вид ему 45-50 лет, рост 170-180 см, телосложение плотное. Из одежды на нем может быть серая шапка и куртка, синие джинсы.

Бдительных петрозаводчан просят сообщать значимые сведения о пропавшем по телефонам: 8 953-533-36-55, 8 953-534-25-72. // фото пресс-центр МВД по Карелии