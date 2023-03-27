Петрозаводчанин после драки у бара боднул полицейского

26-летний петрозаводчанин после драки возле бара в столице Карелии стал фигурантом уголовного дела. Следователи читают, что мужчина поднял голову на стража порядка.

Ночью 10 декабря прошлого года возле бара в столице Карелии полицейские задержали молодого человека. Тот с такими действиями правоохранителей не согласился и «нанес скользящий удар головой в область лица и грудной клетки сотрудника полиции, причинив последнему физическую боль».

В отношении него завели уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Молодого человека отпустили под подписку о невыезде. Вскоре должен состояться суд. // фото unsplash.com