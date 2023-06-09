Женщина в розыске попалась на краже в Петрозаводске

Около полуночи 8 июня в одном из магазинов Петрозаводска была нажата тревожная кнопка. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что в торговой точке 37-летняя женщина украла алкоголь и средство для ухода за полостью рта. Ущерб составил около 1000 рублей.

При проверке выяснилось, что горожанка числится в розыске. Женщину задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото Росгвардии