Племянница потихоньку таскала у дяди пенсию и оставила всего 50 рублей

Житель поселка в Муезерском районе внезапно хватился своей пенсии: мужчина обнаружил, что она пропала. Он заподозрил племянницу и не ошибся, сообщили в МВД Карелии.

Версию 70-летнего мужчины проверили, она подтвердилась. Оказалось, что 36-летняя родственница пенсионера не работает, выпивает и порой навещает пожилого дядю.

Женщину опросили, она призналась, что действительно совершила кражу. Узнав, где пенсионер хранит деньги, она тихонько унесла три тысячи рублей. Потом наведывалась еще, но брала уже меньше.

Мужчина поначалу ничего не замечал, а потом увидел, что от пенсии осталось 50 рублей. Он обратился в полицию, возбуждено уголовное дело. // фото: www.freepik.com