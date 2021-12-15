15 декабря 2021, 12:22
Женщина в Петрозаводске убила сожителя ударом ножа в висок
Дело жительницы карельской столицы об убийстве сердечного друга рассмотрит суд присяжных
Дело 44-летней жительницы Петрозаводска, которая убила своего сожителя, направили в суд. Фигурантка признает вину только частично, сообщили в прокуратуре Карелии.
Следователи считают, что женщина была пьяна и поссорилась с сожителем. В процессе конфликта она ударила друга как минимум один раз ножом в висок.
Это ранение признали стоящим в прямой причинно-следственной связи с наступившей впоследствии смертью. Также подруга нанесла ему множество ударов по лицу.
Женщине грозит до 15 лет лишения свободы, вину она признала частично и попросила, чтобы дело рассмотрели присяжные. // Фото: Devoka/Pixabay.com