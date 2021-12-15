15 декабря 2021, 11:57
Петрозаводчанка приехала в гости к отчиму и пырнула его ножом
В ходе конфликта с неродным отцом 30-летняя женщина взялась за холодное оружие
Жительницу Петрозаводска привлекли к уголовной ответственности в Пряжинском районе. Она приехала из карельской столицы в один из поселков в гости к матери и отчиму, сообщили в МВД Карелии.
Когда 30-летняя дочка была у мамы и неродного отца, она поссорилась с ним. Конфликт перерос в драку, женщина взяла нож и ударила 45-летнего мужчину в бедро.
Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: Pixabay.com