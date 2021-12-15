Юноша приехал в Янишполе из Кондопоги и обокрал магазин

В одном из магазинов поселка Янишполе пропали продукты питания. Полицейские выяснили, что кражу совершил 19-летний юноша из Кондопоги, сообщили в МВД Карелии.

Похититель попал в кадр расположенных в торговом зале камер видеонаблюдения. Они зафиксировали, как юноша выносит 9 банок тушенки и набор конфет.

Все это вор умудрился незаметно спрятать под куртку и выйти. Потом украденные продукты он продал. Злоумышленника нашли, оказалось, он ранее был судим, живет в Кондопоге. Возбуждено уголовное дело от краже. // Фото: smartik.ru