15 декабря 2021, 10:46
Пенсионерка в Петрозаводске пострадала по вине водителя автобуса
Пожилая женщина упала в маршрутке из-за резкого движения
Днем 14 декабря в маршрутном автобусе на Древлянке пострадала пожилая женщина. В Госавтоинспекции Карелии сообщили, что это случилось в 15:25.
Отъезжая от остановки, расположенной рядом с домом № 18 по улице Древлянка, водитель резко тронулся.
Находившаяся в салоне ПАЗ 65-летняя женщина не смогла удержать равновесие и упала. Пенсионерка получила травму, ей понадобилась помощь врачей. // Фото: источник