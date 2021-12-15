Пенсионерка в Петрозаводске пострадала по вине водителя автобуса

Днем 14 декабря в маршрутном автобусе на Древлянке пострадала пожилая женщина. В Госавтоинспекции Карелии сообщили, что это случилось в 15:25.

Отъезжая от остановки, расположенной рядом с домом № 18 по улице Древлянка, водитель резко тронулся.

Находившаяся в салоне ПАЗ 65-летняя женщина не смогла удержать равновесие и упала. Пенсионерка получила травму, ей понадобилась помощь врачей. // Фото: источник