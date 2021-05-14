Женщина постирала лотерейный билет с выигрышем в $26 миллионов

Жительница Калифорнии лишилась крупного выигрыша в лотерею после того, как случайно постирала лотерейный билет.

Американка приобрела билет SuperLotto Plus на одной из автозаправок в городе Норуолк полгода назад. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, когда женщина совершала покупку.

Женщина вернулась на АЗС и рассказала, что положила билет в карман, а потом постирала вместе с одеждой, в итоге он был уничтожен, пишут «Известия». Запись с камер передали представителям лотереи, но личность победительницы подтвердить не удалось, так как в магазине поверх оригинальной версии была сделана новая запись.

Срок подачи заявки на получение выигрыша истек 13 мая. Если выигрыш не будет востребован, то выплату в размере $19,7 миллионов передадут государственным школам Калифорнии. (фото lawstrust.com)