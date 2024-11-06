Женщина одолжила собутыльнику карту, он купил цветы для другой

Карельские полицейские раскрыли кражу с банковской карты. Списания со счета заметила хозяйка карты и сообщила в полицию.

Как выяснилось, женщина выпивала у себя дома с 31-летним приятелем, затем отдала ему свою карту и отправила в магазин за добавкой. Собутыльник вернулся с покупками, но карту обратно не отдал, да и хозяйка не спрашивала.

После застолья он попрощался с подругой и ушел, впоследствии расплатившись ее картой. По версии полиции, он купил букет цветов и подарил другой девушке, себя тоже не обидел – купил спиртное. В итоге он потратил 5700 рублей.

Полицейским он сознался в краже. Возбуждено уголовное дело. // фото unsplash.com/ Michael Fortsch