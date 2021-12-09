Женщина, едва не устроившая ДТП в Петрозаводске, была не совсем трезва

В Госавтоинспекции Петрозаводска подтвердили, что женщина, которая едва не устроила аварию на Горького-Красноармейска и которую остановили другие петрозаводчане, имела признаки опьянения.

Сотрудники полиции поздним вечером 8 декабря отстранили от управления автомобилем «Рено» женщину, 1975 года рождения. Пройти освидетельствование на месте автолюбительница не захотела, ее направили на медицинское освидетельствование. Машину переместили на специализированную стоянку.

За проезд перекрестка Красноармейская-Горького на «красный» в отношении женщины вынесли административное постановление. Ей грозит штраф в размере одной тысячи рублей.

Инспекторы ГИБДД поблагодарили горожан, способствовавшим задержанию нарушителя, за активную жизненную позицию и неравнодушие к безопасности дорожного движения. (фото Госавтоинспекция города)