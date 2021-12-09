Пенсионерка из Карелии обратилась к магической помощи и лишилась денег

В полицию Пудожского района обратилась 65-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенников и лишилась 11 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что несколько месяцев назад увидела рекламу центра, оказывающего психологическую помощь людям с зависимостями. Желая помочь своему родственнику, женщина оставила заявку. Далее с ней связался консультант центра, который сообщил, что проблема заключается не в родственнике, а в плохой энергетике самой женщины. Ее убедили приобрести несколько сеансов магической помощи. Деньги пудожанка перевела, но никакой помощи так и не дождалась.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото pixabay.com/freestocks-photos