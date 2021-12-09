09 декабря 2021, 12:00
Происшествия

Часть Петрозаводска осталась без электричества из-за аварии

Электроэнергию обещают вернуть горожанам к 13 часам

Сегодня в 11:20 в Петрозаводске произошло аварийное отключение электричества. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации ЕДДС, без света остались жильцы домов на Первомайском проспекте, а также на улицах Достоевского и Ведлозерской.

Энергетики ведут ремонтные работы на сетях. Ориентировочно электроэнергия должна вернуться в дома горожан к 13 часам. Фото pixabay.com/jplenio

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проспект Первомайский
улица ведлозерская
улица достоевского
ЕДДС
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