Часть Петрозаводска осталась без электричества из-за аварии

Сегодня в 11:20 в Петрозаводске произошло аварийное отключение электричества. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации ЕДДС, без света остались жильцы домов на Первомайском проспекте, а также на улицах Достоевского и Ведлозерской.

Энергетики ведут ремонтные работы на сетях. Ориентировочно электроэнергия должна вернуться в дома горожан к 13 часам. Фото pixabay.com/jplenio