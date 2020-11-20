Земли для казаков и церкви нет ни в Петрозаводске, ни в Костомукше

20 ноября на заседании парламентского комитета по экономической политике карельские депутаты вернулись к законопроекту, согласно которому религиозные организации и казачьи общества смогут без проведения торгов получить земельные участки для ведения сельского хозяйства. В список территорий, где такие земли могут быть предоставлены, попала практически вся республика, за исключением Петрозаводска и Костомукши, где подобных участков просто нет.

Законопроект уже был принят в первом чтении. Никаких поправок ко второму чтению не поступило (подробнее о законопроекте читайте в нашем материале Подробнее читайте в нашем материале «В Карелии хотят отдать церкви и казакам сельхозугодья без аукциона»).

Заместитель министра имущественных и земельных отношений РК Мария Климова отметила, что участки в аренду в обход процедуры торгов могут быть предоставлены религиозным организациям и казачьи обществам сроком до 49 лет.

«Хотелось бы сразу обратить внимание на то, что предоставление таких земельных участков будет осуществляться из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования и производства. Предоставление в последующем этих земельных участков в собственность без проведения торгов невозможно»,

– сказала Климова.

Она объяснила, что, если религиозная организация или казачье общество захочет в будущем приватизировать землю, то необходимо будет проводить открытый аукцион. Заместитель министра заверила, что в период аренды запрещено изменять вид разрешенного использования земель сельхозназначения, которые были без аукциона предоставлены религиозным организациям или казачьи обществам. Одновременно религиозная организация или казачье общество, получив земельный участок в аренду без торгов сроком более 5 лет, имеет право передать участок в субаренду с согласия арендатора.

В министерстве имущественных и земельных отношений Карелии не знают, сколько земельных участков вовлечено в оборот. По словам Марии Климовой, в Карелии только сейчас пытаются выяснить, используются ли сельхозземли по целевому назначению и в каких масштабах.

На комитете по экономической политике депутаты рекомендовали ЗС РК принять данный законопроект во втором и окончательном чтении. Заседание карельского парламента намечено на 26 ноября (скриншот с видео на youtube.com).