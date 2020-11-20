Пожилая женщина госпитализирована в БСМП с тяжелыми ожогами

Пенсионерка получила сильные ожоги в частном доме в Петрозаводске, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

По информации источника, вчера в 14:34 на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска из БСМП поступило сообщение о том, что к ним за помощью обратилась пенсионерка 1942 года рождения.

«Врачи диагностировали у нее ожоги 3-й степени верхней трети левого бедра и промежностей. Пострадавшая была госпитализирована в травматологическое отделение»,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным пенсионерка получила ожоги накануне в частном доме, в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Другие обстоятельства этого происшествия будут установлены в хорде проверки (фото с ok.ru).