20 ноября 2020, 11:52
Пожилая женщина госпитализирована в БСМП с тяжелыми ожогами
Петрозаводчанка получила травмы, нарушив требования безопасности при использовании печи
Пенсионерка получила сильные ожоги в частном доме в Петрозаводске, сообщает источник близкий к МЧС по РК.
По информации источника, вчера в 14:34 на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска из БСМП поступило сообщение о том, что к ним за помощью обратилась пенсионерка 1942 года рождения.
«Врачи диагностировали у нее ожоги 3-й степени верхней трети левого бедра и промежностей. Пострадавшая была госпитализирована в травматологическое отделение»,
– говорится в сообщении.
По предварительным данным пенсионерка получила ожоги накануне в частном доме, в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Другие обстоятельства этого происшествия будут установлены в хорде проверки (фото с ok.ru).