«Друзья народа» предложили ввести налог на сахар и соль

С замечательным предложением выступили Общественная палата РФ, Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества. Их инициатива — ввести акциз на продукты с повышенным содержанием сахара и соли — свыше 22,5 г и 2,5 г на 100 г товара соответственно. Письма с такой инициативой они направили главам Минфина, Минпромторга и Минздрава, сообщает «Свободная пресса».

Как считают авторы идеи, размер акциза должно определять правительство, а поступающие от него средства можно использовать для профилактики неинфекционных заболеваний, в частности, диабета второго типа.

Надо ли говорить, что продукты, которые попадут под акцизный сбор, немедленно подорожают. Автоматически станут дороже сами сахар и соль – поскольку в 100 граммах сахара содержится 100 граммов сахара, и в 100 граммах соли, соответственно, 100 граммов соли. Но под новый акцизный сбор попадут и другие продукты питания с высоким содержанием сахара и соли — соусы, консервы, готовая мясная продукция, продукты быстрого приготовления (пицца, пельмени, фастфуд), сладкие газированные напитки, кондитерские изделия (торты и пирожные) и многое другое. Отдельные виды продуктов с естественно повышенным содержанием сахара и соли могут быть исключением и не попадать под предлагаемый налог.

«Определение точного размера акциза — компетенция законодателя. Но дополнительные 50 копеек к стоимости вредных товаров — меньшее зло, чем траты на лечение, например, диабета второго типа»,

— рассказал один из авторов инициативы Артем Кирьянов.

О нас думают люди, день и ночь лбы морщат, из сил выбиваются. А мы, неблагодарные, все недовольны.