Здание школы полыхало в Суоярвском районе

Накануне утром в поселке Суоеки в Суоярвском районе произошло ЧП. 27 марта загорелось здание давно закрытой школы.

«Примерно в 6:30. Случилось то, чего боялись...»

- говорится в комментарии к фотографии в паблике «Суоёки».

Участники паблика с сожалением восприняли сообщение о пожаре.

«Как же на это больно смотреть, понимая, что там прошло всё твоё детство - твоя начальная школа»;

«Как будто кусочек моей души горит, очень жаль»;

«Неправильно как-то школа закончила свой путь ,обидно до слёз»;

«Слов нет, одни слезы. Вся жизнь в ней прошла».

Как рассказала ИА «Республика» глава Суоярвского района Наталья Васенина, администрация продавала здание школы. Покупатель нашелся, но за несколько дней до сделки здание сгорело. По ее словам, люди считают, что школу подожгли.

Пожар уничтожил половину строения. Прибывшие пожарные справились с огнем.

Это не первое огненное ЧП в Суоярвском районе за последние дни. Ранее 18 марта серьезный пожар произошел на территории лесозавода. Огонь бушевал в помещении где находился сушильный цех и разделочная линия Р-200. За считанные минуты пламя распространилось по всему цеху, длина которого составляет более семидесяти метров. Тогда прокуратура Карелии организовала проверку по факту пожара. (фото vk.com)