Серьезный пожар произошел на Суоярвском лесозаводе

Сегодня в районе 12 часов дня произошел серьезный пожар на Суоярвском лесозаводе в районе Сувилахти. Об этом сообщает паблик «Наш город Суоярви».

По предварительной версии случившегося, в цеху загорелся трактор, а с него огонь перекинулся на цех, в котором находился сушильный цех и разделочная линия Р-200. За считанные минуты огонь распространился по всему цеху, длина которого составляет более семидесяти метров. Персонал завода был спешно эвакуирован. О пострадавших информации пока нет.

Работа пожарных сведена на нет полным отсутствием воды для этих целей в пожарных водоемах, а на место события прибыло две пожарные машины, хотя возгорание можно отнести к повышенной опасности,

- пишет источник.

На предприятии на сегодняшний день трудятся около двух сотен человек, а если предприятие не справится с последствиями пожара, то они станут потенциальными безработными, отмечает паблик.