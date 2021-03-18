Автомобиль жестко сбил пешехода в Сортавале

Сегодня в 17:47 на одной из улиц Сортавалы легковой автомобиль жестко сбил пешехода. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как пешеход начал движение по переходу, не убедившись в том, что его пропускают. Водитель ехавшей поблизости машины, очевидно, человека не заметил. Произошло столкновение.

Подробности инцидента пока не известны. Движение на магистрали оказалось затруднено.