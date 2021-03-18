Разыскивается мужчина, подозреваемый в краже

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность гражданина в камуфлированных серых брюках, синей куртке, оранжевых перчатках и очках с большими линзами, который подозревается в хищении денег, сообщает МВД Карелии.

Инцидент на видео произошел 3 марта 2021 года на улице Зеленой в Петрозаводске.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят сообщать значимые сведения по телефону +7953-545-37-48. Конфиденциальность гарантируется.