18 марта 2021, 17:22
Происшествия

Разыскивается мужчина, подозреваемый в краже

Полиция просит помощи у жителей Карелии

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность гражданина в камуфлированных серых брюках, синей куртке, оранжевых перчатках и очках с большими линзами, который подозревается в хищении денег, сообщает МВД Карелии.

Инцидент на видео произошел 3 марта 2021 года на улице Зеленой в Петрозаводске.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят сообщать значимые сведения по телефону +7953-545-37-48. Конфиденциальность гарантируется.

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МВД Карелии