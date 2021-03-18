18 марта 2021, 17:22
Разыскивается мужчина, подозреваемый в краже
Полиция просит помощи у жителей Карелии
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность гражданина в камуфлированных серых брюках, синей куртке, оранжевых перчатках и очках с большими линзами, который подозревается в хищении денег, сообщает МВД Карелии.
Инцидент на видео произошел 3 марта 2021 года на улице Зеленой в Петрозаводске.
Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят сообщать значимые сведения по телефону +7953-545-37-48. Конфиденциальность гарантируется.