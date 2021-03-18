18 марта 2021, 16:53
Мужчина из Карелии, угрожавший ножом подростку, задержан в Петербурге
Задержанный скрылся от органов дознания в феврале этого года
В Санкт-Петербурге полицейские задержали уроженца Карелии, находящегося в федеральном розыске, сообщает портал Мойка78.
Вчера в 22:40 полицейские на Новосмоленской набережной задержали 34-летнего уроженца поселка Черный Порог, Сегежского района Карелии, находящегося в федеральном розыске.
Задержанного подозревают в угрозе убийством. По версии правоохранителей, 8 ноября 2020 года мужчина, находясь в поселке Черный Порог, угрожал убийством несовершеннолетнему, 2004 года рождения, демонстрируя при этом нож. Злоумышленник скрылся от органов дознания 19 февраля этого года.
Задержанный доставлен в дежурную часть полиции Василеостровского района. Информация о его поимке направлена в Сегежский район.
Фото с сайта static.mvd.ru