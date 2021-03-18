Бывшего лесничего из Калевалы будут судить за взятки

В Костомукше будут судить бывшего лесничего Калевальского центрального лесничества, обвинительное заключение по нему уже готово, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, в период с 2018 года по май 2020 года обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с двумя руководителями и еще одним лесничим, выявлял на вверенной ему территории лиц, занимающихся незаконной добычей и оборотом сухостойной древесины, после чего на систематической основе лично получал от них взятки за бездействие и непринятие мер к привлечению нарушителей к ответственности.

В ходе предварительного следствия установлено семь фактов получения обвиняемым взяток в значительном размере. Общая сумма взяток составила более 500 000 рублей.

После вручения обвиняемому, с которым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, копии обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Костомукшский городской суд.

Уголовные дела в отношении трех его соучастников – бывших работников Калевальского центрального лесничества – выделены в отдельное производство, одно из них уже направлено в суд.

Фото с сайта stroy-podskazka.ru