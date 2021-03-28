Двух подростков сбили на «зебре» в Ленобласти, один ребенок погиб

Двух девочек сбили на пешеходном переходе в Ленинградской области. В результате аварии одна из них погибла, вторая находится в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного СК. В нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, подозревают 29-летнюю женщину-водителя.

Дорожный инцидент произошел вечером 27 марта в городе Тосно в районе дома №173. Подозреваемая автоледи не пропустила переходивших по «зебре» несовершеннолетних девочек, 2005 и 2004 г.р. В результате аварии пострадавшая 15-летняя девочка скончалась в машине скорой помощи. Вторую госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести.

Подозреваемую задержали. В ближайшее время для нее изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. (фото 53news.ru)