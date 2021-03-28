Поход к соседке за солью обернулся для женщины уголовным делом

Жительница одного из общежитий в Петрозаводске заявила в полицию о пропаже четыре тысяч рублей из ее комнаты.

Полицейские выяснили, что девушка днем спала после смены, кошелек лежал под подушкой. Когда она проснулась, денег не было, а дверь в комнату была открыта. Оказалось, что ребенок заявительницы, уходя на прогулку, забыл закрыть за собой дверь.

Стражи порядка выяснили, что руку к пропаже денег приложила соседка потерпевшей. 60-летняя женина созналась в краже. Она рассказала, что шла к соседке за солью, но застала женщину спящей. Она увидела кошелек, вытащила купюры и ушла. Деньги она потратила.

В МВД Карелии возбудили уголовное дело по факту кражи. Фигурантка находится под подпиской о невыезде. По информации полиции, подозреваемая ранее была судима за имущественные преступления. (фото ktv-ray.ru)