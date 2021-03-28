Пропавший в Хибинах участник лыжного похода найден мертвым

27 марта в Мурманской области пропал участник лыжного похода. В районе горы Айкуайвенчорр группа лыжников из трех человек совершала поход. Один участник пропал.

На место ЧП отправились спасатели из Кировска. Проводились поиски. Высказывалась версия, что лыжник мог упасть со склона, сообщал «Мурманский вестник».

По информации ТАСС, лыжника нашли мертвым.

«Он погиб. Его нашли, спустили с горы», - сообщает издание.

Ранее в результате схода лавины в Хибинах 22 марта погибла девочка, 2008 года. Она входила в состав организованной тургруппы из Санкт-Петербурга. Руководителя тургруппы заключили под стражу. (фото ru.wikipedia.org)