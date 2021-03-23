В Мурманской области туристы попали под лавину

22 марта в Мурманской области в Хибинах сошла лавина. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, группа туристов из 16 человек зарегистрировалась на маршрут в горах и около 18 часов сообщила о сходе лавины. По словам путешественников, под снегом оказалась 13-летняя девочка. Остальные члены группы не пострадали.

Первоначально СМИ сообщили о гибели ребенка. Однако позже выяснилось, что девочка жива. Она находится в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Фото severpost.ru