23 марта 2021, 07:37
В Мурманской области туристы попали под лавину
Первоначальные сообщения о гибели ребенка в Хибинах не подтвердились
22 марта в Мурманской области в Хибинах сошла лавина. Об этом сообщает ТАСС.
По данным ведомства, группа туристов из 16 человек зарегистрировалась на маршрут в горах и около 18 часов сообщила о сходе лавины. По словам путешественников, под снегом оказалась 13-летняя девочка. Остальные члены группы не пострадали.
Первоначально СМИ сообщили о гибели ребенка. Однако позже выяснилось, что девочка жива. Она находится в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Фото severpost.ru