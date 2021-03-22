Сотрудника нельзя отстранять от работы за отказ вакцинироваться

Работодатель не вправе отстранять сотрудника от работы при его отказе вакцинироваться, если отсутствует осложненная эпидемическая обстановка, заявил Минтруд РФ, сообщает mail.ru.

За разъяснениями в министерство обратился Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования.

При наличии отказа работника от вакцинации в плановом порядке… работодатель не вправе отстранить его от работы или принудить гражданина к проведению профилактических мероприятий,

— говорится в ответе заместителя министра труда Елены Мухтияровой.

При этом она уточнила, что в случае возникновения угрозы распространения вируса, представляющего опасность для окружающих, главы региональных роспотребнадзоров имеют право заявить о вакцинации граждан или отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям.

Тогда граждане, отказавшиеся от прививки, будут отстранены от выполняемых работ на период объявленной эпидемии.

Фото с сайта businessman.ru