Путин во вторник сделает прививку от коронавируса

Глава государства намерен сделать прививку от COVID-19 во вторник, 23 марта, передает «Российская газета».

Президент Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация должна быть добровольной, это «личное решение каждого человека».

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет прививаться одной из трех отечественных вакцин. Он добавил, что вакцинация президента не будет публичным мероприятием.

Напомним, ранее глава Карелии сделал прививку от коронавируса. В начале февраля губернатор сообщил, что вакцинироваться раньше не мог, так как сдавал донорскую кровь, затем у него подозревали коронавирус, хотя тест на антитела не подтвердил. 8 февраля глава привился первым компонентом вакцины. Получить вторую дозу губернатор намеревался в начале марта. (фото rbc.ru)