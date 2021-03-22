22 марта 2021, 16:27
Россия

Путин во вторник сделает прививку от коронавируса

Президент подчеркнул, что вакцинация - добровольный выбор и личное решение каждого человека

Глава государства намерен сделать прививку от COVID-19 во вторник, 23 марта, передает «Российская газета».

Президент Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация должна быть добровольной, это «личное решение каждого человека».

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет прививаться одной из трех отечественных вакцин. Он добавил, что вакцинация президента не будет публичным мероприятием.

Напомним, ранее глава Карелии сделал прививку от коронавируса. В начале февраля губернатор сообщил, что вакцинироваться  раньше не мог, так как сдавал донорскую кровь, затем у него подозревали коронавирус, хотя тест на антитела не подтвердил. 8 февраля глава привился первым компонентом вакцины. Получить вторую дозу губернатор намеревался в начале марта. (фото rbc.ru)

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COVID-19
Владимир Путин
вакцинация