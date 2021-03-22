Жители поселка Шалговаара тонут в мусоре

Уроженец поселка Шалговаара Алексей Клес обратился в нашу редакцию с рассказом о мусорной проблеме. В поселке нет контейнеров для сбора мусора, зато есть неработающие свалки. Местные жители несколько месяцев копят мусор в квартирах, гаражах и сараях, кому-то удается отвозить отходы в город бумажников.

По словам Алексея Клеса, в январе в поселке, расположенном в Медвежьегорском районе, закрыли единственную свалку, перерыв к ней дорогу. Мусор там так и остался, рассказывает мужчина.

Взамен нее открыли новую, причем чуть ли не во дворе у местных жителей. Новая свалка расположилась в 100 метрах от жилого дома на берегу живописного озера.

Местные жители стали возмущаться в соцсетях, после чего свалку прикрыли. Однако мусор, как сообщил Клес, туда уже успели вывезти. В итоге отходы так и остались там лежать. Житель поселка резюмирует, что в Шалговаара в результате образовались две закрытые свалки с мусором и ни одной открытой.

Алексей Клес сообщил, что на обращения жителей местная власть пишет, что решает проблему.

«А по факту уже три месяца люди сидят в своих домах с мусором и ждут, куда же его вывозить»,

- посетовал мужчина, добавив, что в поселке зимой проживают 111 человек, летом больше 250. Как утверждает мужчина, некоторые вывозят мусор в Сегежу, расположенную за 65 км от поселка. Местные жители начали шутить, предлагая привезти мусор на крыльцо главе местной администрации.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о том, как с жителей забытых деревень в Медвежьегорском районе требуют деньги за несуществующие дома.