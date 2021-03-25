Арестован руководитель попавшей под лавину в Хибинах детской тургруппы

В Мурманске суд заключил под стражу руководителя тургруппы, попавшей под лавину в Хибинах. Он пробудет под арестом два месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, 22 марта подозреваемый возглавлял группу детей в возрасте от 12 до 15 лет, сопровождаемую членами санкт-петербургского туристского клуба. Как считает следствие, перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность не были учтены ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова.

На третий день похода в Хибинской тундре в 10 километрах от станции Имандра дети оказались в опасной близости от нависшей снежной массы на возвышенности, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее. В результате происшествия погибла девочка 2008 года рождения. Остальные члены группы, в которой было 13 подростков и трое взрослых, не пострадали.

Мурманский СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть ребенка.

Уточняется, что участники туристической группы из Санкт-Петербурга были застрахованы и прошли инструктажи по технике безопасности, поход был зарегистрирован в маршрутно-квалификационной комиссии, заявлен и зарегистрирован в МЧС.