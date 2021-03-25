Ефим Шифрин пожаловался на невозможность прожить на пенсию

Знаменитый юморист Ефим Шифрин раскрыл размер своей пенсии и констатировал тот факт, что прожить на нее невозможно. Об этом пишет издание Starhit.

Артист признался, что получает 13 тысяч рублей в месяц. Шифрин сообщил, что начал получать пенсию пять лет назад, когда ему было 60. «Она у меня просто на книжке копится, что еще с ней делать? Идет в общий счет трат. Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно», - отметил он.

При этом, по словам Шифрина, при определенных условиях его пенсионные доходы могли бы увеличиться. «Если б не работал, получал бы больше. А если бы не отнекивался в свое время от звания, то имел бы еще 30 тысяч в месяц», - заключил артист. Фото ria.ru