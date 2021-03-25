Из экзаменов на водительские права уберут два упражнения

Из практического экзамена на водительские права будут убраны два упражнения - «змейка» и поворот на 90 градусов. Об этом заявил начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Роман Мишуров, его слова передает «Лента.ру».

От этих упражнений пришлось отказаться в связи с тем, что в условиях «города» выполнить их не представляется возможным, а «площадку» отменят с 1 апреля 2021 года.

«Останутся четыре обязательных упражнения: движение на уклоне, разворот в ограниченном пространстве, въезд в бокс задним ходом и параллельная парковка. Все эти навыки можно проверить в движении по городу. Экзамен будет считаться сданным только при выполнении всех элементов», - сказал Мишуров.

С 1 апреля в России вступит в силу новый регламент сдачи экзамена на водительские права. Соответствующие изменения утвердил глава МВД Владимир Колокольцев. Фото njcar.ru