Автомобиль с тремя мужчинами провалился под лед Ладоги

Днем 25 марта на Ладожском озере, недалеко от деревни Дубно Ленинградской области под лед провалился автомобиль «Рено» с тремя рыбаками. Об этом сообщает 47channel.ru.

Мужчины смогли выбраться из машины и вызвать спасателей. На место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда города Новая Ладога. Пострадавших доставили на берег и передали родственникам, их здоровью ничто не угрожает. Рыбаки, однако, успели насквозь промокнуть.

Напомним, в Петрозаводске с 28 марта будет запрещен выход на лед водоемов. Под запрет попали рыбалка, прогулки по льду, перемещение по ледовым переправам. Нарушителей ждут штрафы.