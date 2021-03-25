Россия возобновляет авиасообщение с шестью странами мира

Россия возобновит авиасообщение с шестью государствами. До начала полетов остаются считанные дни.

Авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой будет возобновлено на взаимной основе уже с 1 апреля. Об этом со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в стране сообщает «Интерфакс».

С 1 апреля будет увеличено число регулярных рейсов с Кубой и Белоруссией, также увеличивается частота рейсов с Арменией, Азербайджаном, Египтом, ОАЭ, авиасообщение с которыми было возобновлено ранее. Вдобавок будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

В общей сложности с 1 апреля будет возобновлено авиасообщение с 30 странами.

Ранее стало известно, что Сейшельские острова открываются для иностранных туристов, в том числе россиян. Также с 1 апреля россияне смогут посещать Кипр. (фото hotlong.ru)