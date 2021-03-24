Стало известно, когда Кипр откроется для туристов из России

Путешественники из России смогут посещать Кипр с 1 апреля. Об этом сегодня пишет ТАСС со ссылкой на комитет по туризму страны.

Туристы с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, а также те, у кого не было близкого контакта с заболевшими смогут находиться на острове в Средиземном море без карантина. Детям до 12 лет не нужно будет предъявлять результаты тестов.

Россияне не могли посещать Кипр с 21 марта прошлого года из-за введенного запрета на полеты в связи с пандемией.

Ранее стало известно, что Северная Македония на год отменила визы для россиян. (фото lux-galatex.com)