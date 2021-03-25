Министр прокомментировал возможный перенос ЕГЭ

Переноса сроков ЕГЭ в этом году не планируется. Эпидситуация с коронавирусом позволяет провести экзамены в запланированное время. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводит ТАСС.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация позволяет организовать проведение ЕГЭ в июне. Как и в прошлом году будут реализованы меры эпидемиологической защиты, чтобы экзамен прошел в максимально комфортных условиях и без какого-то риска для здоровья сдающих и организаторов,

- сообщил чиновник.

Напомним, планируется, что основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. ЕГЭ в этом году будут сдавать только те выпускники школ, которые намерены поступать в вузы. Фото zapravda.ru