Упавшая с крыши глыба льда едва не убила младенца в Вологде

Вечером 26 марта женщина гуляла с ребенком в коляске около дома на улице Козленской в Вологде, сообщает местный СК. В какое-то мгновение с крыши дома на коляску, в которой находилась восьмимесячная девочка, рухнула снежно ледяная масса. Коляска перевернулась. Малышка получила травму головы. Ребенка госпитализировали в больницу.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «оказание слуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи устанавливают обстоятельства случившегося инцидента. Следователи выясняют вопросы соблюдения обслуживания дома, расчистки от снежно ледяных масс и обеспечения безопасной эксплуатации.

Напомним, в столице Карелии в результате падения глыбы льда с крыши дома погиб мужчина. Было возбуждено уголовное дело, директора управляющей компании, обслуживающей дом, заключили под стражу до 14 мая. После этого случая в городе под «обстрел» попали несколько автомобилей, припаркованных во дворах на проспекте Ленина и Свердлова. Также в центре Петрозаводска снег с крыши упал на голову женщине. Прокуратура провела проверки содержания общего имущества многоквартирных домов Петрозаводска. С помощью сотрудников МЧС и дрона были выявлены факты скопления снега с наледью. В адрес УК и других хозяйствующих субъектов внесли более 20 представлений. (фото СУ СК по Вологодской области)